Samanyolu Haber /Dünya / Yüksek kira fiyatları Almanya'da protesto edildi /27 Mart 2022 22:34

Yüksek kira fiyatları Almanya'da protesto edildi

Dünya genelinde yükselen gıda fiyatları gibi konutta da aynı seyir devam ediyor. Bu kapsam Almanya'da da bir protesto eylemi düzenlendiği belirtildi.

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Konut fiyatlarındaki artış hem satışlarda hem de kira olarak kiracı ve alıcılara yansımaya devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan bu sorun Almanya'da protesto edildi.

Evrensel'de yer alan ve Ali Çarman imzası taşıyan habere göre Almanya’da ve özel olarak bazı şehirlerde konut kiraları ateş pahası durumunda. Kiraların sürekli artmasının yanı sıra, evsizler ve sokaklarda yaşayanların durumunda da bir iyileşmeden söz etmek mümkün değil. Bu nedenle 26 Mart günü Almanya’nın birçok yerinde "Kira Fiyatları Düşürülsün" çağrısıyla eylemler düzenlendi.

Ev kiraları konusunda Stuttgart kenti uzun yıllardır Almanya’nın en pahalı on şehri arasında. Kiralar 2009’dan bu yana yüzde 48 artarken, 2018’de ise Münih’in zenginlerin oturduğu semti Karlsfeld’i dahi geçti. Kiracılar İnisiyatifi ve demokratik kurumların çağrısıyla cumartesi gerçekleştirilen yürüyüş ve mitingde belediye ve hükümetin sorumsuzluğu eleştirilerek, kira fiyatlarının düşürülmesi için müdahale edilmeli çağrısı yapıldı.

Belediye ve hükümet şehirde sürekli yeni ofis binaları, oteller, büyük alışveriş merkezleri ve lüks binaların yapımına ödenek ayırırken toplumun büyük çoğunluğunun sorunu olan yeni konutlar yapılması ve var olan eski konutların onarılması ve yenilenmesi taleplerine kayıtsız kalıyor.

BELEDİYE KONUTLARDAN KÂR SAĞLIYOR

Erwin-Schoettle Meydanındaki mitingde Kiracılar İnisiyatifi adına yapılan konuşmada da “Belediye 2021 yılında sahip olduğu konutlardan 23.4 milyon avro kâr elde etti. Bu yetmezmiş gibi belediye meclisi geçtiğimiz yıl konut fiyatlarında yüzde 6 kira artışını onayladı. Uygun fiyatlı eski konutlar boşaltılıp onarılarak çok yüksek fiyatlarda kira piyasasına sürülüyor” denildi.  

Stuttgart’ta 4 bin evsiz insanın acil durum barınaklarında, 150 kişinin sokakta yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekilen konuşmada, “Pandemi döneminde evsizlerin durumu çok kötüleşti. Kamuya ait binden fazla daire boş olmasına rağmen devlet ve belediye hiçbir şey yapmıyor. Bizler konut hakkının insanlık hakkı olduğunu ve kira artışlarının ve özelleştirmelerin durdurulmasını, uygun kira fiyatları talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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