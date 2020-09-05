Samanyolu Haber /Dünya / Yüksek kiralara karşı halk sokağa indi /05 Eylül 2020 22:53

Yüksek kiralara karşı halk sokağa indi

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Leipzig şehrinde halk yüksek kiraları protesto etmek için sokaklara indi.

SHABER3.COM

Almanya’nın Leipzig şehrinde yüksek kiraları protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Çıkan çatışmalarda birçok polis hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda taşıt ise hasar gördü.

Polisin göstericiler tarafından işgal edilen iki binayı boşaltmasının akabinde bölgede tansiyon yükseldi. 

Polis tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin dün akşam çöp tenekelerinden barikat kurarak ateşe verdiği ifade edilirken, tuğla ve şişeler ile polise saldırdığı aktarıldı. 

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildiğini ve şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.

"HAKLI MÜCADELE AĞIR BİR YARA ALDI"

Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung yaptığı açıklamada, polise saldırarak ve barikatlar kurarak yaşam alanı açılamayacağını dile getirdi. Jung, "Binaların işgal edilmesi ile yaşam alanı mücadelesi ağır bir yara almıştır" ifadelerini kullandı.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Roland Wöller ise, "Polise saldırı kesinlikle kabul edilemez ve ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

Bugün ve yarın protestolarına devam edeceklerini açıklayan göstericiler, yüksek kiraları eleştirerek, yaşanabilir yeni yerleşim yerleri yapılmasını talep etti.
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