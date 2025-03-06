Yüksek Mahkeme Trump 'dış yardımı dondurma' talebi ile ilgili kararını açıkladı

Bu karar, Trump yönetimi için kısa vadeli bir yenilgi anlamına gelse de yardım fonlarını almak için dava açan sivil toplum kuruluşları ve şirketler hâlâ alacaklarını bekliyor. Mahkeme belgelerine göre davacı kurumlardan biri geçen hafta 110 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.



Bu, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme'yi alt mahkeme kararlarını hızla iptal etmeye ikna edemediği ikinci olay oldu. Karara karşı çıkan muhafazakâr yargıçlardan Samuel Alito, Yargıç Ali'nin bu ödemeleri emretme yetkisi olmadığını savunarak, "Mahkemenin bu yargısal küstahlığı ödüllendirmesi ve Amerikan vergi mükelleflerine 2 milyar dolarlık bir fatura çıkarması beni şaşkına çevirdi," dedi.



Mahkemenin kararı, Ali'nin harcama dondurmasını durduran geçici kararını yürürlükte bırakıyor. Ali, Perşembe günü daha uzun vadeli bir durdurma kararını değerlendirmek üzere bir duruşma düzenleyecek. Çoğunluk, Trump yönetiminin Ali’nin kararının kendisini değil, yalnızca belirlediği süreyi hedef aldığını ve bu sürenin de geçen hafta dolduğunu belirtti.



Mahkeme, Ali'ye, "Geçici tedbir kararına uygunluğun sağlanması için hükümetin hangi yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini, uygulama sürecinin fizibilitesini göz önünde bulundurarak açıklaması" talimatını verdi. Karara, muhafazakâr yargıçlar John Roberts ve Amy Coney Barrett, üç liberal yargıçla birlikte destek verdi. Muhalif görüş bildiren Samuel Alito’ya ise Clarence Thomas, Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh katıldı.