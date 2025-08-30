Samanyolu Haber /Gündem / Yüksek mahkemeden kritik karar: ”Trump’ın tarifeleri yasa dışı” /30 Ağustos 2025 13:09

Yüksek mahkemeden kritik karar: ”Trump’ın tarifeleri yasa dışı”

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerinin çoğunun yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

SHABER3.COM

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump’ın ABD’ye ihracat yapan ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden düzenlenmesi için kullandığı gümrük vergilerine ilişkin kararını açıkladı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin mayıs ayındaki kararını büyük oranda onaylayan mahkeme, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkilerini aştığına hükmetti.

Bununla birlikte mahkemenin, gümrük vergilerinin hemen kaldırılmasını öngören kısmı reddederek, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusu yapması için süre tanıdığı bildirildi. Kararın, 4’e karşı 7 oyla alındığı ve olası bir temyiz sürecinin göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalmasına izin verildiği aktarıldı.

İptali öngörülen tarifeler arasında, karşılıklı uygulanan gümrük vergilerinin yanı sıra Kanada, Çin ve Meksika’ya yönelik gümrük vergilerinin yer aldığı kaydedildi.
