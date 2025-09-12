Samanyolu Haber /Gündem / Yüksek Seçim Kurulu açıkladı: Kaldığı yerden devam /12 Eylül 2025 21:24

Yüksek Seçim Kurulu açıkladı: Kaldığı yerden devam

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin İstanbul’da beş ilçedeki kongre süreçlerinin durdurulması kararını kaldırmasına ve İstanbul il yönetimine ilişkin yapılan itirazı reddetmesine dair gerekçeli kararını yayımladı.

SHABER3.COM

5 Eylül’de yapılan toplantıda, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararlarının “tam kanunsuzluk” oluşturduğu belirtilerek iptal edildi. Böylece ilçe kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine hükmedildi. CHP’nin, “il yönetimine müdahale yetki gaspıdır” yönündeki itirazı ise reddedildi.

‘YETKİ GASPINDAN SÖZ EDİLEMEZ’

Kararda, seçim öncesine ilişkin işlemler bakımından karar verme yetkisinin, Siyasi Partiler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde adli yargı mercilerine ait olduğu vurgulandı. Bu nedenle mahkemelerce alınan kararların uygulanmasının Anayasa’nın 138. maddesi gereğince “yetki gaspı” sayılamayacağı ifade edildi.

İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREVİ YOK

YSK ayrıca, siyasi partilerde usulüne uygun şekilde başlayan ve devam eden kongrelerin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının yetkisi bulunmadığını, bu nedenle alınan kararların “tam kanunsuzluk” niteliğinde olduğunu belirtti.

Öte yandan, diğer ilçe seçim kurullarına yönelik benzer taleplerin ise somut bir karar bulunmadığı için reddedildiği bildirildi.

Sonuç olarak YSK, İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının aldığı durdurma kararlarını hükümsüz sayarken, CHP il yönetimiyle ilgili yapılan “görev gaspı” itirazını yerinde görmedi.
