Yüksek takipçili sosyal medya hesaplarına engel: İşte o hesaplar ve sebebi!

X üzerinde milyonlarca takipçisi bulunan BPT, Boşuna Tıklama, Etkili Haber ve Zam Haber’e erişim engeli getirildi. Karar, “Milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi hususlarının ihlali” gerekçe gösterilerek alındı.





Mahkeme Kararı Taraflara İletildi

BPT, X hesabından yaptığı paylaşımda yer verdiği mahkeme kararıyla bunu duyurdu. Sayfaların hepsine şu anda erişim sağlanabiliyor. BPT tarafından yapılan açıklamada X yönetimi henüz kararı uygulamasa da mahkeme kararının taraflarına iletildiği ifade edildi. Belgede, kararın 29 Mart tarihinde alındığı görüldü. Hesapların hepsinin askıya alıp alınmayacağı şimdilik belirsiz.





Yasak getirilen sosyal medya hesapları şöyle:





•? ?Etkili Haber

•? ??BPT

•? ??Zam Ajans

•? ??Boşuna Tıklama