Yüksek talep nedeniyle Schengen vizesi başvuruları erteleniyor

Seyahat endüstrisi yöneticilerine göre şu anda 26 Schengen Bölgesi ülkesinde temmuz ve ağustos için boş yer yok. Sadece birkaç ülkenin ağustos ayı için müsait yerleri olabileceği kaydedildi. Konuyla ilgili henüz vize başvurusu yapmamış kişilerin büyük olasılıkla eylül ortasına kadar randevu bulamayacağını bildirdi.









Önceki aylarda büyükelçiliklerin vize başvurularını işleme koyması çok uzun sürdüğü biliniyordu. Ancak, ek personel istihdam edildiği için genel olarak, vize başvuruları 15 iş günü içerisinde sonuca bağlanıyor.









Ayrıca Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan turistik vize başvurularının reddedilme oranı son yıllarda artış gösterdi. Vize başvuruları reddedilenler durumdan şikayetçi olurken Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına dair bir rapor sundu.



