Yüksek tansiyonu kontrol etmek için yoğurt tavsiyesi

İster sabah yediğiniz mısır gevreğinin üzerine koyun, ister bir yere giderken atıştırma olarak tüketin; Güney Avustralya Üniversitesinde (UniSA) yürütülen yeni araştırmaya göre her gün bir doz yoğurt, yüksek tansiyonlu kişilerin başvurması gereken bir çözüm olabilir.





Maine Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen ve yoğurt tüketimi, tansiyon ile kalp damar sağlığı açısından tehlike unsurları arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmada, yoğurdun yüksek tansiyonlu kişilerde kan basıncının düşmesiyle bağlantı sergilediği bulunmuş.





Dünya çapında bir milyardan fazla kişi yüksek tansiyondan (yüksek kan basıncı) muzdarip. Bu durum, söz konusu kişilerde kalp krizi ve inme gibi kalp damar hastalıklarının tehlikesini artırıyor.





Kalp damar hastalıkları, dünya çapında en büyük ölüm sebebi konumunda. İstatistiklere göre Birleşik Devletler’de her 36 saniyede bir kişi kalp damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Avustralya’da ise bu oran her 12 dakikada bir şeklinde belirtiliyor.





UniSA’da araştırma görevlisi olan Dr. Alexandra Wade, bu çalışmanın yoğurt ile yüksek tansiyonlu kişilerdeki olumlu sonuçları birbirine bağlayan yeni kanıtlar sunduğunu söylüyor.





“Yüksek kan basıncı, kalp damar hastalığında bir numaralı tehlike unsuru” diyor Dr. Wade. “Bu sebeple, yüksek tansiyonu azaltacak ve düzenleyecek yeni yollar bulmaya devam etmemiz önem taşıyor.”





“Özellikle de yoğurt olmak üzere süt ürünleri, kan basıncını azaltabilir.





“Bunun sebebi, süt ürünlerinin aralarında kalsiyum, magnezyum ve potasyumun da bulunduğu bir dizi mikrobesin içermesi. Tüm bunlar, kan basıncının düzenlenmesiyle ilişkili.





“Yoğurt bu noktada özellikle ilgi çekici çünkü kan basıncını düşüren proteinlerin üretilmesini destekleyen bakterileri de barındırıyor.





“Bu çalışma, yüksek tansiyonlu kişilerde ufak miktardaki yoğurdun bile kan basıncının düşmesiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Çalışma International Dairy Journal bülteninde yayımlandı.