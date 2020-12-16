Yüksek yargıda İrfan Fidan 'operasyon'u

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi (AYM) seçimlerinin 17 Aralık'a ertelenmesinin arkasındaki isim olduğu öne sürülen Yargıtay üyesi İrfan Fidan'a ilişkin, yüksek yargı üyelerine baskı yapılarak adaylıktan çekilmeleri sağlandığı iddiasında bulundu. Yeneroğlu, "Gözümüzün önünde yapılan operasyonla, Yargıtay üyelerinin çoğunluğunun hiç tanımadıkları bir adaya talimatla oy vermeleri beklenmektedir" dedi.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay Yargıtay Üyesi seçilen ve AYM üyeliğine aday olan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la ilgili tartışmalar sürüyor.









Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne üye olarak atanır atanmaz, Yargıtay'daki AYM seçimi için aday olduğu öğrenilen Fidan'la ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 2 Aralık günü yapılması gereken seçimin pandemi gerekçesiyle 17 Aralık'a ertelemesinin sebebinin Fidan'ın adaylığı olduğunu ileri sürmüştü.





Yargıtay'daki AYM üyeliği seçiminde en güçlü adaylar olan eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Mikail Özdemir, Yargıtay üyesi Yusuf Kuzu'nun İrfan Fidan'ın adaylığını koymasının ardından AYM üyeliği adaylıklarından çekilmesi de tartışmaları beraberinde getirmişti.





"Talimatla oy vermeleri beklenmektedir"

Yaşananlarla ilgili DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Yargıtay'daki üç adayın baskı uygulanarak adaylıktan çekildiği iddiasının yargı camiasında yaygın olarak dile getirildiğine dikkat çeken Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:





"Anayasa'ya göre; Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde en çok oy alan 3 aday Cumhurbaşkanı'na sunulur, Cumhurbaşkanı bu 3 kişi arasından birisini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçer. Demokratik bir ülkede bir adayın ilk üçe girebilmesi için uzun yıllar Yargıtay'da görev yapması yahut da nitelikleri ve erdemleriyle ön plana çıkması gerekir.





"Bizde ise, gözümüzün önünde yapılan operasyonla, Yargıtay üyelerinin çoğunluğunun hiç tanımadıkları bir adaya talimatla oy vermeleri beklenmektedir. Talimatla oy kullanan Yargıtay üyelerinin birçok davada da talimatla oy kullanmış olabilecekleri açıktır.





"Yargıtay üyelerinin kendilerine dayatılan bir adaya oy vermelerinin beklenmesi öncelikle itibarlarına yapılan en büyük hakarettir. 'Ankara'da hala yargıçlar var' diyebilmek için onurlu, vicdanlı ve anayasaya sadık hakimlerin mücadelesine yürekten ihtiyaç duyuyoruz."