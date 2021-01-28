Yüksel Direnişçileri şarkı notalarında

‘Yüksel Direnişçileri‘ olarak bilinen KHK mağdurları Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu ‘Yüksel Caddesi’ şarkısına ilham kaynağı oldu. Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini, notalara döken Suvari Öztürk yeni eserini ‘Yüksel Direnişçileri’ne ithaf etti.

TANINMIŞ İSİMLER DESTEK VERDİ

Sanatçı Suvari ‘Yüksel Caddesi’ isimli eserini, Ercan Aydın, Defne Halman Orhan Aydın ve Ahmet Bozkuş ile birlikte seslendirdi. Ses teknisyeni ve sanatçı Salih Ilısu teknik destek verdi. Suvari, “Gönlü güzel insanlarla bu işi yaptık… Burada küçük çalışma odamdan yükseltmeye çalıştığım bir sesin yankısının Amerika’da bir köşeden gelmesi, Türkiye’den bir iki köşeden, Almanya’dan bir yankısının gelmesi çok büyük bir mutluluk, bir şeref benim için. Ben bu şarkıyı Acun Karadağ şahsında Yüksel Direnişçileri’ne ithafen yaptım ama bu o insanların güzelliği” dedi.

KHK’LI ACUN KARADAĞ İLHAM OLDU

KHK’lı öğretmen Acun Karadağ’ın gözaltına alınması sanatçı ve müzisyen Suvari Öztürk’ü derinden üzdü. “Adil Yargılanma” talebi ile başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybeden Mustafa Koçak anısına, Acun Karadağ ile yaptıkları düete de değinen Suvari, “Ben gözaltı kararını öğrendiğim anda kalbime batan oku, o anki iç çekişimi ifade edemem. Ender iç çekişlerimden biridir o. İçime bir sızı düştü. Sanki annem, sanki ablam, kardeşim zarar görmüş gibi onu almışlar gibi… Ve ben o acıyı bugüne kadar hep hissettim içimde. Uykularımı kaçırdığı oldu. Bu şarkının sancısını 6 ay boyunca hep hissettim. Hep taşıdım. Zihnimde, kalbimde onun yorgunluğunu, acısını hep taşıdım. Dolayısıyla 6 aydır içimde mayalanmaya bıraktığım bir eser bu” ifadelerine yer verdi.





Sanatçı Suvari, şarkıyı yapma sebebini “Ben bugün Yüksel Direnişi’ne baktığımda orayı aydınlığın, özgürlüğün, doğruluğun, insanlığın, insanlık onurunun ve direnişin bir yeri olarak görüyorum. Acun Karadağ şahsında diğer arkadaşları da bu bahsettiğim değerlerin vücut bulmuş birer hali olarak değerlendiriyorum. Ben bu şarkıyı yaparken bu duygu ve düşüncelerle yaptım. O insanların meşru direnişine bir imza atabilme, bir ses, bir nefes olabilme adına böyle bir şarkı yaptım.“ sözleriyle anlattı.





“ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞLERİN RESMİNİ ÇİZDİM”

Duygularını samimi bir şekilde sözlere dökmeyi sevdiğini ifade eden Suvari Öztürk,“ İnsanlığı, insanlık onurunu hayatında en önemli değer olarak gören, emeği, üretimi en güzel değer olarak gören insanların kesinlikle zulme, haksızlığa, adaletsizliğe maruz kalmamaları gerektiği inancındayım ben. Dolayısıyla bunu bu şarkımda bir kez daha ifade etmek istedim. Bugün zulüm gören, bugün baskı altında yaşayan, bugün ötekileştirilen insanların farkında olmadan ben ruhlarının bir resmini çizdim.” dedi.









“TÜRKİYE’DEKİ BU ACI TEK BİR MAHALLEYİ SARAN ACI DEĞİL“

‘Görmez oldu‘, ‘Feridun‘, ‘Enkaz‘ ’13 Gece’ ve daha birçok parçayı yazan ve seslendiren Suvari Öztürk Türkiye’de yaşananların kendisini derinden yaraladığını ifade etti. Birçok parçasının ya çocuklara, ya işkence görmüş insanlara ya da bölünmüşlüğe işaret ettiğini söyledi. Suvari, “ Masum insanların hiç yoktan gözaltına alınmaları, işkence görmeleri, tutuklanmaları, öldürülmeleri, kaybedilmeleri, kaçırılmaları… Bu kabul edilebilecek bir durum değil. İnsanlığa ve insanlık onuruna çok ters, hiçbir şekilde vicdanla, akılla, mantıkla örtüşmeyecek olaylar bunlar. Ben müziğimle birkaç yıldır buna tepkimi çok net bir şekilde koymaya çalışan birisiyim“ dedi.





Kendi imkanları ile müzik çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Suvari Öztürk, süreç geçtiğinde vicdanında rahatlığı hissetmek, mağdurların, mazlumların yüzlerine bakabilmek istediğini belirtti. Sanatçı sözlerine şöyle devam etti: “Anneler ağlıyor bugün. Annelerin çocukları boğularak ölüyor. İşkenceyle ölüyor. Kayboluyor da ölüyor. Cumartesi annelerini düşünün mesela. Bugün bebekleriyle beraber 1000’e yakın hapis yatan gencecik anneleri düşünün. Tamamı bunun aşağılık bir insanlık dramıdır. Bir değil ki olay en acısını seçelim. Her yerde bir acı var. Ve bu acı tek bir mahalleyi de saran bir acı değil.“





Yüksel Direnişçileri‘nin en son çıktıkları mahkemede Acun Karadağ tahliye edilirken, 3 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi. Yeni eserini duruşma günü kendi Youtube kanalında yayına veren Suvari, “Acun Hoca tahliye oldu ama içimizdeki sevinç buruk. “ diyerek tahliye edilmeyen isimler için üzüldüğünü söyledi.