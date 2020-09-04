Samanyolu Haber /Ekonomi / Çok sert hareketler! /04 Eylül 2020 10:34

Çok sert hareketler!

Amerikan borsasında rekor üstüne rekor kıran teknoloji şirketleri 3 Eylül'de sert düştü. Bazı iktisatçılar piyasalarda balonun patlamanın eşiğe geldiğini belirterek, "Ya balon patlayacak ya da belli bir seviyeye kadar havası azaltılacak." uyarısına bulunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hisse senetlerini rekor seviyelere çıkaran dev sermayeli teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybı yatırımcıları endişelendirdi.

Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 endeksi yüzde 5,2 ile mart ayından bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Dow Jones 30 Endeksi de yüzde 2,7 değer kaybetti. 

Beş ay süren tarihi ralliye katkıda bulunan hisseler arasında yer alan Zoom Video Communications Inc., Apple Inc., Tesla Inc. ve Amazon.com Inc. endeksi aşağı çekti. 

Endeks son 13 seansın 11'inde yükseldi ve neredeyse her gün rekor tazeledi. Bu durum stratejistleri değerlemelerin çok yüksek seviyelere çıktığı yolunda uyarılarda bulunmaya yöneltti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YOLUN SONUNA GELİNDİ Mİ?

Tehlike işaretleri, aşağı beklentiye sahip yatırımcıların neredeyse tümüyle piyasadan silinmesi ve pozitif beklenti göstergelerinin en son "nokta-com" çılgınlığı sırasında gördüğü seviyelere tırmanması ile birlikte son bir haftada oldukça arttı. 

RSI göstergesi aşırı alım bölgesine çıktı ve Nasdaq 100 Endeksi 200 günlük hareketli ortalamasının yüzde 30 üzerinde seyretti. 

Apple ve Tesla'nın sadece hisse bölünmeleri yoluyla fiyat düşürmesi dolayısıyla 31 Ağustos'ta sert yükseliş göstermesi, aç gözlülerin iştahının kapanmasına sebep oldu.

Tactical Alpha LLC. baş yatırım yetkilisi Alec Young, "Teknoloji hisseleri çok fazla aşırı alım durumundaydı. Geleceğe bakıldığında, piyasa diğer faktörlerden yön bulacak. Teknoloji grubu buna katılacak, ancak liderlik yapacağını sanmıyorum. Daha yüksek değerlemelerin mantığı yok." değerlendirmede bulundu.

NASDAQ ENDEKSİ'NİN PİYASA DEĞERİ HER SAAT 1,6 MİLYAR DOLAR ARTTI

Yatırımcılar büyük sermayeli teknoloji hisselerine, 2020 yılında yüklü nakit dengeleri ve Kovid-19'dan fayda sağlayan kalitelerinden dolayı akın etti. 

Bank of America Corp.'a göre, bu güçlü alımlar ve fiyat artışları sonucu, Nasdaq 100 Endeksi'nin toplam piyasa değeri , Mart ayından bu yana her saat 1.6 milyar dolar arttı.

En gözde hisseler sert düşerken, aralarında hava yolu ve cruise gemi işletmecilerinin bulunduğu ekonominin yeniden açılmasından en fazla faydalanacak hisseler sıçrama gerçekleştirdi. Carnival Corp. ve Norwegian Cruise Line Holdings en az yüzde 3,7 değer kazandı.

Bloomberg'in haberine göre tahviller de yükseldi. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi, yatırımcıların güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelmesi ile birlikte yüzde 0,65'in altına düştü.
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