Yükselişi de düşüşü de gürültü çıkarıyor

Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeksine dahil edilmeyen Tesla'nın New York Borsası'nda değer kaybı hızlandı. Elon Musk'ın şirketi Tesla dün yüzde 21 düşerek 330,21 dolara indi.





Şirketin piyasa değeri 82 milyar dolar eridi. Tesla'daki düşüş dün açılış öncesi işlemlerde başladı ve General Motors Co.'nun elektrikli araç üreticisi Nikola Corp.'tan 2 milyar dolarlık hisse satın alacağını duyurmasının ardından hız kazandı.





Tesla üç günlük düşüş için zemin hazırlayan 5 milyar dolarlık hisse satışının birkaç gün içinde tamamlanacağını kaydetti.





Baird analisti Ben Kallo, Tesla'nın hisse fiyatının büyük ölçüde 4 Eylül Cuma günkü S&P duyurusu öncesi, hissenin endekse dahil edileceği ihtimalini yansıttığımı ve dahil edilmeme kararının sürpriz bir gelişme olduğunu söyledi.





TESLA'YA NİYET, ETSY INC'E KISMET

S&P Dow Jones Indices, endekse Tesla'nın yerine online perakende şirketi Etsy Inc. yarı iletken ekipman üreticisi Teradyne Inc. ve tıbbi teknoloji şirketi Catalent Inc.'yi ilave etti.







Elon Musk'ın şirketi Tesla yükselirken de düşerken de rekor kırıyor.





Kallo, Salı günkü notunda, "Hisselerin, S&P 500'e endeksli tahmini 4,5 trilyon dolarlık varlıkla birlikte, kaydadeğer bir pasif giriş için beklentileri yansıttığını düşünüyorduk." dedi.





Kallo, "Tesla hisselerinin S&P 500'e dahil edilmesinin gecikmesinin ardından, özellikle pasif fonlara bir satış fırsatı beklentisi ile duyuru öncesi alım yapan yatırımcılardan gelebilecek satışlarla, baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.