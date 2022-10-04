Yumruklar konuştu, AKP'li isim istfa etti

AKP Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nda sular durulmuyor. Ağustos ayında AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın Ekinözü ilçesine ziyareti sırasında yaşanan protesto ve kavga olayları gündeme oturmuştu. Partinin il teşkilatında gerginliğin yeni adresi Elbistan oldu.



İddiaya göre AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Sefer Turan'ın doğalgaz şirketinde müdür olan kardeşi Cihangir Turan'ı yumrukladı. İlçede bulunan bir mahalleye doğalgaz getirilmesi için Cihangir Turan'la yaptığı görüşmesi kavgaya dönüştüğü öne sürülen İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, konuya dair bir açıklama yapmadı. Ancak Tıraş, dün partisindeki görevinden "gördüğü lüzum üzerine" istifa ettiğini açıkladı.



AKP Elbistan İlçe Teşkilatı'nda önceki gün de Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kendilerine "mobbing" uygulandığı gerekçesiyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.