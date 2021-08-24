Samanyolu Haber /Politika / "Yumruklu saldırı" dosyasını kim yok etti? /24 Ağustos 2021 10:39

"Yumruklu saldırı" dosyasını kim yok etti?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran ismi serbest bırakan savcıya verilen ödül gibi atamayı yazdı.

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Pehlivan yazısının "Çubuk Başsavcısı’nın dosyası açılmadan rafa kalktı" başlıklı bölümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Ankara Çubuk'taki saldırıyla ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı.

CHP'nin avukatlarından Celal Çelik ile konuştuğunu söyleyen Pehlivan, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ü serbest bırakan dönemin Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler'in Yargıtay Savcılığı’na atandığını yazdı.

Pehlivan, CHP'nin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na başvurduğunu fakat HSK'nin başsavcı hakkındaki şikayet dosyasını açmadan kapattığını belirtti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya Halk TV çıkışında yumrukla saldıran Sinan Oral tutuklandı.

Ve yine Çubuk anımsandı. Nasıl hatırlanmasın! 2019’da CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi yeni bir dönemin başlangıcıydı.

Kılıçdaroğlu için 'yakın!' diyenler, onu öldürme çağrısı yapanlar, yumruk atanlar bir gün dahi cezaevini görmemişti.

CHP’nin avukatlarından Celal Çelik’i aradım. Saldırıya dair davayı sordum.

Azmettiricilerinin sorgulanmadığını, örgütlü suç olmasına rağmen ağır ceza yerine asliye mahkemesinde yargılama yapıldığını ve halen kayıp faillerin olduğunu hatırlattı.

Bir de...

Osman Sarıgün’dü Kılıçdaroğlu’na yumruk atan. Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, 'tutuklama sebepleri bulunsa bile' demiş, ancak 'sağlık durumunu' dikkate alarak o saldırganı serbest bıraktırmıştı.

Meğer CHP de bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurmuş. Parti, başsavcının siyasi yaklaşım sergilediğini ve görevini kötüye kullandığını madde madde belirtmiş. Hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını talep etmiş.

Duydum ki sonuç şu:

Önce, Kılıçdaroğlu’na yumruk atanı özgürlüğüne kavuşturan başsavcıya ödül verildi. Yargıtay Savcılığı’na atandı. Sonra, bu karara imza atan HSK, ödül verdiği başsavcı hakkındaki şikâyet dosyasını daha açmadan rafa kaldırdı. İşleme bile koymadı.

Unutmayalım: Gün gün artan bu saldırılar ve cezasızlık, Türkiye’de bir şeylerin örülmeye başlandığının en büyük işareti."
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