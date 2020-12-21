Samanyolu Haber /Ekonomi / Yumurta fiyatları 3 katına çıktı ama üretici hala zararda /21 Aralık 2020 13:51

Yumurta fiyatları 3 katına çıktı ama üretici hala zararda

Yumurta fiyatları bu yıl içerisinde üçe katlandı. 11 lira civarında olan bir koli yumurta 30 liranın üzerine çıktı. Ancak yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle yumurta fiyatlarındaki bu artış da üreticiyi memnun etmedi.

SHABER3.COM

Yumurta fiyatlarındaki hızlı artış halkın cebini yakarken, birçok yumurta üreticisi artan maliyetler nedeniyle iflasla mücadele ediyor. Üretici, maliyetleri karşılamak için ihracata yönelirken, yurt içinde azalan yumurta miktarı fiyatların daha da artmasına yol açtı.

ÜRETİCİ 18 AYDIR ZARAR EDİYOR

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, yumurtaya gelen zammın sebebini hammadde fiyatlarındaki artışa bağlarken, “Üretici 18 aydır zarar ediyor, hammaddenin fiyatı arttı” dedi.

BİRÇOK İŞLETME BATTI

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’a konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yumurta fiyatlarındaki aşırı artışın yanlış tarım politikalarının ürünü olduğunu söyledi. Son bir yılda yumurta yeminin yüzde 57, yumurta fiyatlarının yüzde 77 arttığını söyleyen Sarıbal, “Artan maliyetler nedeniyle birçok işletme battı. Hükumet ise sadece seyretti” dedi. Sarıbal, son 3 yılda yumurta üretiminin 19 milyar adet civarında kaldığını söyledi.

İÇ PİYASAYA SUNULAN YUMURTA MİKTARI DÜŞTÜ

Koronavirüs etkisiyle yumurta tüketiminin düştüğünü belirten Sarıbal, “Hükumet yumurta üreticilerine gereken desteği vermeyince, zarar eden yumurta işletmeleri kapandı. Bugün pahalı yumurta tüketiliyorsa bunun sorumluluğu bakanlıktadır. Ülkemizde 25 milyon ton yem üretiliyor. Bunun 4 milyon tonu yumurta yemi. Üretilen yemde kullanılan hammaddenin yarısından fazlası yurt dışından ithal ediliyor. Maliyetler arttı, üretici zararını karşılamak için ihracata yöneldi ve iç piyasaya arz edilen yumurta miktarı düştü” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yumurta fiyatları 3 katına çıktı ama üretici hala zararda Sonraki Haber >>

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:23