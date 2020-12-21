Yumurta fiyatları 3 katına çıktı ama üretici hala zararda

Yumurta fiyatlarındaki hızlı artış halkın cebini yakarken, birçok yumurta üreticisi artan maliyetler nedeniyle iflasla mücadele ediyor. Üretici, maliyetleri karşılamak için ihracata yönelirken, yurt içinde azalan yumurta miktarı fiyatların daha da artmasına yol açtı.







ÜRETİCİ 18 AYDIR ZARAR EDİYOR





İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, yumurtaya gelen zammın sebebini hammadde fiyatlarındaki artışa bağlarken, “Üretici 18 aydır zarar ediyor, hammaddenin fiyatı arttı” dedi.





BİRÇOK İŞLETME BATTI





Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’a konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yumurta fiyatlarındaki aşırı artışın yanlış tarım politikalarının ürünü olduğunu söyledi. Son bir yılda yumurta yeminin yüzde 57, yumurta fiyatlarının yüzde 77 arttığını söyleyen Sarıbal, “Artan maliyetler nedeniyle birçok işletme battı. Hükumet ise sadece seyretti” dedi. Sarıbal, son 3 yılda yumurta üretiminin 19 milyar adet civarında kaldığını söyledi.





İÇ PİYASAYA SUNULAN YUMURTA MİKTARI DÜŞTÜ





Koronavirüs etkisiyle yumurta tüketiminin düştüğünü belirten Sarıbal, “Hükumet yumurta üreticilerine gereken desteği vermeyince, zarar eden yumurta işletmeleri kapandı. Bugün pahalı yumurta tüketiliyorsa bunun sorumluluğu bakanlıktadır. Ülkemizde 25 milyon ton yem üretiliyor. Bunun 4 milyon tonu yumurta yemi. Üretilen yemde kullanılan hammaddenin yarısından fazlası yurt dışından ithal ediliyor. Maliyetler arttı, üretici zararını karşılamak için ihracata yöneldi ve iç piyasaya arz edilen yumurta miktarı düştü” dedi.