Yumurta fiyatları neden fırladı?

Kolisi 12-13 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 25-35 TL'ye kadar çıkmış durumda.







Sadece yumurta değil, yağ ve beyaz et fiyatları da cep yakacak derecek artış kaydederken, yumurtanın fiyatındaki fahiş artışın sektörün büyük ölçüde yurt dışına bağlı olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.





Beyaz etin kilosu 11 TL'yi görürken, Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, yumurta fiyatlarının ağustos ayından beri arttığını hatırlattı.





"Yumurta sektörü yüzde 70 dışa bağımlı bir sektör. Çin ve Hindistan iki yıldır ham madde stoku yapıyor. Dünya piyasalarında stoktan dolayı 160 dolar olan mısır 220 dolara, 380 dolara satılan soya 620 dolara yükseldi. Hem ham madde hem de ülkemizde yükselen dolar kurunu düşündüğünüzde üretici ciddi bir maliyet yükünün altına girdi" yorumunu yapan Saraçoğlu, üreticinin yumurtayı son 1.5 yıldır zararına sattığını kaydetti.





"Mesela Haziran ayında 380 kuruşa ürettiğimiz yumurtayı 180 kuruşa sattık. Şu an üretici yüzde 10 kar etse bile dayanamaz" diyen Saraçoğlu şunları söyledi:





"10 ay önce 100 olan üretici sayısı 27'ye kadar düştü. Buna paralel olarak Konya'da tavuk varlığı 17 milyonken şu an 10 milyona düştü, 7 milyon tavuk kesildi. Durum böyle devam ederse üretim yapacak tavuğumuz da kalmayacak. Şu an birçok üreticinin kümesleri bomboş. Şu an üretici bir yumurtayı 56 kuruşa üretip, 58 ila 60 kuruş arasında satıyor. Üretici yumurtanın kolisini 18-20 lira arasında satarken, birkaç gündür marketlerde yumurta kolisinin 30-34 liraya satıldığına yönelik rakamlar dolaşıyor. Şu an marketleri kontrol edemiyorlar. Herkes zammı üreticiye yıkmaya çalışıyor. Fiyat artışlarıyla ilgili hem Ekonomi Bakanlığı hem de Tarım Bakanlığı arayıp, yükselişin nedenini soruyor. Biz de bununla ilgili artışın bizimle ilgili olmadığına yönelik faturalarımızı gönderiyoruz."