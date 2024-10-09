Yumurta kolesterolü yükseltir mi: Bu araştırma çok konuşulacak!

Yıllardır tartışma konusu olan yumurta ve kolesterol ilişkisi, Dr. Nick Norwitz'in yaptığı deneyle yeniden gündemde. Norwitz, 1 ay boyunca günde 24 yumurta tüketerek LDL seviyelerinde şaşırtıcı bir düşüş gözlemledi. Bu deney, yumurtanın kolesterol üzerindeki etkilerine dair bilinenleri sorgulatıyor.







HER GÜN 24 YUMURTA TÜKETTİ

Harvard'da eğitim gören Dr. Nick Norwitz, yumurtanın kolesterol üzerindeki etkilerini daha yakından incelemek amacıyla ilginç bir deney gerçekleştirdi. Norwitz, 1 ay boyunca her gün tam 24 yumurta tüketti. Kulağa tuhaf gelse de bu deneyin sonuçları oldukça şaşırtıcıydı. Yıllardır "fazla yumurta tüketiminin kolesterolü artıracağı" yönünde yaygın bir inanç bulunuyordu. Ancak, Dr. Norwitz'in bu kişisel deneyinde, beklentilerin aksine LDL yani kötü kolesterol seviyelerinde düşüş gözlemlendi.





YUMURTANIN KOLESTROLE ETKİSİ

Geleneksel olarak yumurta, özellikle sarısı, yüksek kolesterol içeriği nedeniyle zararlı kabul edilmişti. Bununla birlikte, Norwitz’in deney sonuçları, yumurta tüketiminin LDL seviyelerini artırmak yerine azalttığını gösterdi. Bu da yumurtanın sağlıklı beslenme üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya çıkardı. Deney süresince Norwitz, düzenli tıbbi testler yaparak vücudundaki değişiklikleri detaylı olarak inceledi.