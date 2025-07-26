Samanyolu Haber /Gündem / 'Yumurtadan terör örgütü çıkardılar !' /26 Temmuz 2025 23:53

'Yumurtadan terör örgütü çıkardılar !'

HAKMAR ve TATBAK'tan sonra ünlü yumurta devi YUMTAT'a da kayyum atandı! Finans sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, HAKMAR ve TATBAK'tan sonra Afyonkarahisar’daki YUMTAT adlı yumurta üretim tesisine de kayyum atandı. Şirketin günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi

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Hizmet hareketine yönelik yürütülen  nefret operasyonunda finans sağladığı iddia edilen firmalara yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda, HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen Afyonkarahisar merkezli bir yumurta firması daha kayyım denetimine alındı.

ÜNLÜ YUMURTA MARKASINA KAYYUM

Edinilen bilgilere göre, daha önce mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyım atanan iş insanı Zeki Doruk ile bağlantılı olduğu tespit edilen şirketlerden biri de Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren YUMTAT isimli yumurta üretim tesisi oldu.

Afyonkarahisar’ın Burhaniye köyünde, 120 bin metrekarelik alanda üretim yapan YUMTAT, günlük yaklaşık 300 bin yumurta kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Şirketin, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösterdiği ve kamuoyunda Haydar Kaya ismiyle tanınan Afyonkarahisarlı bir iş insanına ait olduğu belirtiliyor.
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