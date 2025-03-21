Samanyolu Haber /Dünya / Yunan adalarına 'kapıda vize' uygulaması hakkında karar /21 Mart 2025 18:36

Yunan adalarına 'kapıda vize' uygulaması hakkında karar

Türk turistlere yönelik Mart 2024 tarihinde başlayan Yunan adaları için kapıda hızlı vize uygulaması 1 yıl süreyle uzatıldı. Listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.

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Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adaları ziyaret etmek isteyen Türk turistlere yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.

Türk turistlerin Yunanistan'da bulunan adalara yönelik kapıda vize uygulaması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Yunanistan'ın hızlı vide uygulamasını 1 yıl süreyle uzatıldığı ifade edildi. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu’nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026’ya kadar uzatılacağı belirtildi.

2 ADA DAHA EKLENDİ

Ayrıca ilk etapta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi.

Mart 2024’te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk turistlere Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.
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