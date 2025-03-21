Yunan adalarına 'kapıda vize' uygulaması hakkında karar

Yunanistan'ın hızlı vide uygulamasını 1 yıl süreyle uzatıldığı ifade edildi. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu’nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026’ya kadar uzatılacağı belirtildi.





Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adaları ziyaret etmek isteyen Türk turistlere yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.Türk turistlerin Yunanistan'da bulunan adalara yönelik kapıda vize uygulaması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Ayrıca ilk etapta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi.Mart 2024’te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk turistlere Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.