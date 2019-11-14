Samanyolu Haber /Dünya / Yunan adalarına mülteci sayısı 2 bini aştı /14 Kasım 2019 20:19

Yunan adalarına mülteci sayısı 2 bini aştı

Kasım ayında Türk kıyılarından Yunan adalarına ulaşan mülteci ve göçmen sayısı 2 bini aşmış durumda.Yunan yetkililerce açıklanan resmi verilere göre 1-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Yunanistan’ın Ege adalarına ulaşan mülteci ve göçmen sayısı 2.152’yi buldu.

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Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre Ege adalarına ulaşan göçmenlerin 1.425’i Lesvos (Midilli), 241’i Chios (Sakız) ve 486’sı Samos (Sisam) adalarına ulaştı.

Sadece bugün (14 Kasım) 0.00’den öğle 12.00’ye kadar Lesvos’a 70, Chios’a 40 ve Samos’a 42 göçmen ve mültecinin ulaştığı bildirildi.

Öte yandan adalardan Yunan anakarasına mülteci ve göçmen sevki devam ediyor. Pire Limanı’na bugün Midilli ve Sakız adalarından 347 kişinin anakaraya dağıtılmak üzere ulaştığı ifade edildi.
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