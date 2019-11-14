Yunan adalarına mülteci sayısı 2 bini aştı

Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre Ege adalarına ulaşan göçmenlerin 1.425’i Lesvos (Midilli), 241’i Chios (Sakız) ve 486’sı Samos (Sisam) adalarına ulaştı.







Sadece bugün (14 Kasım) 0.00’den öğle 12.00’ye kadar Lesvos’a 70, Chios’a 40 ve Samos’a 42 göçmen ve mültecinin ulaştığı bildirildi.





Öte yandan adalardan Yunan anakarasına mülteci ve göçmen sevki devam ediyor. Pire Limanı’na bugün Midilli ve Sakız adalarından 347 kişinin anakaraya dağıtılmak üzere ulaştığı ifade edildi.