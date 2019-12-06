Samanyolu Haber /Dünya / Yunan 'altın vizesi'ne talep yağmuru /06 Aralık 2019 15:57

Yunan 'altın vizesi'ne talep yağmuru

Yunanistan’da AB ülkeleri dışından gelen ve en az 250 bin euro yatırım yaparak “altın vize” diye anılan oturma izni alan yabancıların sayısı bu yılın ilk 11 ayında rekor seviyeye ulaştı.

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Yunan medyasına göre bu yılbaşından aralık ayına kadar 2 bin 8 yabancıya oturma izni verildiğini yazdı.

Çinliler ilk sırada

Euronews'te yer alan habere göre söz konusu uygulamanın 2013 yılında başladığı ve 2018 yılı sonuna kadar 4 bin 59 oturma izni verildiği kaydedilen haberde, sadece 2019 yılının ilk 11 ayındaki artışa dikkat çekildi.

Yatırım yaparak oturma izni alan yaklaşık 6 bin yabancının yüzde 70’ini Çinliler oluşturuyor.

AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ni, “altın vize” verirken kara para aklanması tehlikesine karşı sürekli uyardığı biliniyor.

Kıbrıs yönetimi ülkede tartışma konusu olan 'yatırım karşılığı vatandaşlık' politikasında ciddi değişikliğe giderek, 26 kişinin pasaportlarını iptal etmişti.
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