Samanyolu Haber /Dünya / Yunan-Amerikan askeri anlaşması için ABD'ye gidiyor /15 Eylül 2021 19:48

Yunan-Amerikan askeri anlaşması için ABD'ye gidiyor

ABD askerinin Türkiye sınırına yakın Yunan topraklarında yeni askeri üsler kurmasının önünü açacak anlaşma için Yunanistan dışişleri Bakanı Nikos Dendias Washington'a gidiyor.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nda imzaların atılması amacıyla 14 Ekim’de ABD’ye seyahat etmesinin beklendiğini söyledi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannu, Bakan Nikos Dendias’ın yenilenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşmasını imzalamak için ABD’ye gitmesinin beklendiğini söyledi.

Dendias’ın ABD ziyaretinde mevkidaşı Anthony Blinken ile de görüşmesi bekleniyor.ABD ile Yunanistan arasında imzalanacak anlaşma çerçevesinde 5 yıl süreyle ABD askeri birlikleri Yunanistan’da mevcut üslerinin yanısıra yeni üsler de kurarak varlığını arttıracak.
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