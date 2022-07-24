Samanyolu Haber /Gündem / Atina yönetimine sert eleştiriler: Mülteci kampları hapishaneye döndü /24 Temmuz 2022 19:34

Atina yönetimine sert eleştiriler: Mülteci kampları hapishaneye döndü

Yunan araştırmacı Phevos Simeonidis, Atina'nın pandemide sığınmacılara yönelik politikasını oldukça sertleştirdiğini ve mülteci kamplarının "insanlar için büsbütün hapishaneye döndüğünü" belirtti.

SHABER3.COM

Yunan araştırmacı ve gazeteci Phevos Simeonidis,Atina'nın pandemide sığınmacılara yönelik politikasını ciddi biçimde sertleştirdiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Goldsmiths Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarındaki insan hakları ihlallerini araştıran Simeonidis, Yunanistan'daki mülteci kamplarının "insanlar için büsbütün birer hapishaneye dönüştüğünü" dile getirdi.

Alman haber ajansı epd'ye konuşan Simeonidis, Atina'nın iltica başvurularına dair prosedürü de uzun süredir "tamamen durdurduğunu" ve sığınmacıların Yunan sahil güvenlik birimleri tarafından yasa dışı şekilde geri gönderildiğini ifade etti.

"Pandemi fırsat bilindi"
Simeonidis, Yunanistan için pandemiden önce sığınmacı kamplarını tecrit etmenin şimdiki kadar kolay olmadığını ancak salgınla birlikte bu yönde atılan adımların sıklaştığını vurguladı.

Sığınmacılar için AB'den finansman sağlandığını ancak Brüksel'in "cezaevleri için para ödemediğini" belirten Simeonidis, koronayla birlikte dolaşım özgürlüğünü kısıtlamanın da daha kolay bir hâl aldığını aktardı.

"Korona önlemleri sayesinde yeni fırsatlar doğdu" diyen araştırmacı, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yaşayanlar açısından, kısıtlamalar gerekçesiyle daha az destek aldıkları için insani şartların da kötüleştiğini ifade etti.

"Sistematik bir strateji"
Daha önce Spiegel dergisinin Yunanistan sınırındaki insan hakları ihlalleri hakkında yaptığı araştırmalarına da katkıda bulunan Simeonidis, sığınmacıların Türkiye'ye geri itilmesine yönelik uygulamaları Atina tarafından izlenen "sistematik bir strateji" olarak tanımladı. Simeonidis, bu uygulamaların sorumlusunun ise sık sık AB sınır koruma ajansı Frontex tarafından da desteklenen Yunan sahil güvenliği olduğunu belirtti. Son dönemde uluslararası basında çıkan haberlerde, Yunan polisinin sığınmacıları geri itmeye yönelik operasyonlarda zorla diğer göçmenleri de kullandığına dair iddialar yer almıştı.

Göç ve sınır güvenliği konularını öncelikli gündem maddesiolarak belirleyen Yunan hükümeti ise sığınmacıların yasa dışı şekilde geri itildiğine yönelik haber ve raporları gerçek dışı olarak tanımlayıp yalanlıyor.

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve partisi Yeni Demokrasi, yıllardır sığınmacı karşıtı kampanyalar yürütüyor.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atina yönetimine sert eleştiriler: Mülteci kampları... Sonraki Haber >>

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:35