Atina yönetimine sert eleştiriler: Mülteci kampları hapishaneye döndü

Yunan araştırmacı ve gazeteci Phevos Simeonidis,Atina'nın pandemide sığınmacılara yönelik politikasını ciddi biçimde sertleştirdiğini söyledi.







İngiltere'nin başkenti Londra'daki Goldsmiths Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarındaki insan hakları ihlallerini araştıran Simeonidis, Yunanistan'daki mülteci kamplarının "insanlar için büsbütün birer hapishaneye dönüştüğünü" dile getirdi.





Alman haber ajansı epd'ye konuşan Simeonidis, Atina'nın iltica başvurularına dair prosedürü de uzun süredir "tamamen durdurduğunu" ve sığınmacıların Yunan sahil güvenlik birimleri tarafından yasa dışı şekilde geri gönderildiğini ifade etti.





"Pandemi fırsat bilindi"

Simeonidis, Yunanistan için pandemiden önce sığınmacı kamplarını tecrit etmenin şimdiki kadar kolay olmadığını ancak salgınla birlikte bu yönde atılan adımların sıklaştığını vurguladı.





Sığınmacılar için AB'den finansman sağlandığını ancak Brüksel'in "cezaevleri için para ödemediğini" belirten Simeonidis, koronayla birlikte dolaşım özgürlüğünü kısıtlamanın da daha kolay bir hâl aldığını aktardı.





"Korona önlemleri sayesinde yeni fırsatlar doğdu" diyen araştırmacı, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yaşayanlar açısından, kısıtlamalar gerekçesiyle daha az destek aldıkları için insani şartların da kötüleştiğini ifade etti.





"Sistematik bir strateji"

Daha önce Spiegel dergisinin Yunanistan sınırındaki insan hakları ihlalleri hakkında yaptığı araştırmalarına da katkıda bulunan Simeonidis, sığınmacıların Türkiye'ye geri itilmesine yönelik uygulamaları Atina tarafından izlenen "sistematik bir strateji" olarak tanımladı. Simeonidis, bu uygulamaların sorumlusunun ise sık sık AB sınır koruma ajansı Frontex tarafından da desteklenen Yunan sahil güvenliği olduğunu belirtti. Son dönemde uluslararası basında çıkan haberlerde, Yunan polisinin sığınmacıları geri itmeye yönelik operasyonlarda zorla diğer göçmenleri de kullandığına dair iddialar yer almıştı.





Göç ve sınır güvenliği konularını öncelikli gündem maddesiolarak belirleyen Yunan hükümeti ise sığınmacıların yasa dışı şekilde geri itildiğine yönelik haber ve raporları gerçek dışı olarak tanımlayıp yalanlıyor.





Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve partisi Yeni Demokrasi, yıllardır sığınmacı karşıtı kampanyalar yürütüyor.



