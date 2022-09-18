Yunan bakandan yeni Türkiye açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un adanın kurtuluş törenlerine katılmak üzere geçtiğimiz haftalarda Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ile birlikte ziyaret ettiği Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) Adası'nda katıldığı törenlerde yaptığı konuşmayı To Vima Gazetesi yayınladı.



HULUSİ AKAR'IN SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU



Gazetede yer alan habere göre askeri birliğin ortasında konuşma yapan Panagiotopulos'un aylar önce Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın söylediği “Harp Okulu öğrencilerimizin yüzme mesafesi rahatlıkla iki mil adaya yüzerek giderler” sözlerine atıf olarak konuşmalar yaptığı belirtildi.





NE DİYORSUNUZ DENİZE ATLAYIP GİDİP GELEYİM Mİ?



Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis , adanın belediye başkanı ve üst düzey askerlerin önünde konuşan Nikos Panagiotopulos'un Kızılhisarlı Limanı'ndan Kaş ilçesini göstererek “Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?” dediği belirtildi.