Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Başbakan: Görüşmeye hazırız /15 Eylül 2020 14:47

Yunan Başbakan: Görüşmeye hazırız

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili taraflar diyalog mesajı verdi.

SHABER3.COM

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" dedi.

Miçotakis, daha önce de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde  Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ön koşulsuz diyalog çağrısında bulunarak, "Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan'ın değerli liderlerinin ve halkınındır." ifadesini kullandı.


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