Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Başbakanı Türkiye’ye cevap verdi /29 Ekim 2019 21:22

Yunan Başbakanı Türkiye’ye cevap verdi

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan’ın illegal şekilde mülteci ve göçmenleri Türkiye’ye ittiğine dair açıklamasına Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis’ten cevap geldi.

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Miçotakis bir etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’yi ima ederek “Yunanistan’a atıfta bulunduklarında dikkatli olmalılar” ifadelerini kullandı.

Yunan Başbakan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sahil güvenlik komutanlığı denizde binlerce hayat kurtardı ve aynı zamanda sınırların korunması sorumluluğu da onlara ait. Bu hükümet ile görevini tam manada yerine getirecektir. Kendi arzuları için göçmen sorununu araçsallaştıranların Yunanistan’a atıfta bulunduklarında daha dikkatli olmaları gerekir”

Yunan Başbakan Miçotakis “Türkiye’nin yıllardır süregelen verileri sorguladığını ve gerek Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde gerekse de Ege’de kabul edilemez hak talepleri ve davranışlarda bulunduğunu” öne sürdü.

Son göç dalgalarıyla Yunan adalarının nefes alamaz hale geldiğini söyleyen Miçotakis “Sınırlarımızı koruyoruz ve her zaman mazlumlara kucak açıyoruz. Ancak bir ülke üç kıtanın sorununu taşıyamaz” dedi ve Avrupalılar ile Araplar arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.
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