Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Başbakanı Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti /05 Ekim 2019 14:51

Yunan Başbakanı Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiğini savundu ve Washington'dan çözüm için ağırlığını koymasını istedi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Miçotakis, Ankara'nın Doğu Akdeniz'e Yavuz isimli doğal gaz arama gemisini göndermesinin ertesi günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin attığı son adımlar pervasız bir şekilde Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmektir" diye konuştu.

ABD'nin de Doğu Akdeniz'de çıkarı olduğunu belirten Miçotakis, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek isteğinin apaçık ortada olan uluslararası hukukun uygulanması olduğunu belirtti. Yunan Başbakan ABD'den ağırlığını koyarak doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmesini istedi.

Ortak açıklamada, ABD ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Pompeo ise Doğu Akdeniz konusunda bir değerlendirmede bulunmadı.

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