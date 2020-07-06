Yunan Başpiskoposu: Ayasofya'yı açmaya cüret edemezler

Ayasofya ile ilgili tartışmalar bugüne kadar birçok ülkeden açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Ortodoks Kilisesi yaptıkları açıklamalarda Ayasofya'nın statüsünün korunması çağrısında bulundu.







En son Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Piskopos İlarion, müzenin statüsünün değiştirilmesi fikrini, “Mevcut koşullarda bu hareketin kabul edilemez bir dini özgürlük ihlali olduğuna inanıyoruz. Şimdi Orta Çağ'a geri dönemeyiz.” sözleriyle değerlendirdi.





Tartışmaya katılan Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos da Türkiye'nin böyle bir değişikliğe cüret edemeyeceğini söyledi. Yunan basınına konuşan Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." diye konuştu.





Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili Danıştay süreci devam ediyor. Kararın 15 gün içinde açıklanması beklenirken alınacak karar idari olacak, dolayısıyla Hükümetin yetkisi dahilinde olacak.

