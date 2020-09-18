Samanyolu Haber /Gündem / Yunan Büyükelçi Dışişlerine çağırıldı /18 Eylül 2020 20:08

Yunan Büyükelçi Dışişlerine çağırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki çirkin haber başlığıyla ilgili Yunanistan Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, "Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" ifadesini kullandı.

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Yunanistan’da Dimokratia isimli bir gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küfür içeren bir haberi manşetine taşıdı.Erdoğan’ın görselinin yer aldığı Dimokratia gazetesinin birinci sayfasında “S… git Erdoğan” başlığında bir haber yer aldı.

Haberin detayında ise “Sultanın şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi?” ifadesi kullanıldı.

Gazetenin haberinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu haberle ilgili “Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık” ifadesini kullandı.
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