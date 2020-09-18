Yunan Büyükelçi Dışişlerine çağırıldı

Yunanistan’da Dimokratia isimli bir gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küfür içeren bir haberi manşetine taşıdı.Erdoğan’ın görselinin yer aldığı Dimokratia gazetesinin birinci sayfasında “S… git Erdoğan” başlığında bir haber yer aldı.
Haberin detayında ise “Sultanın şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi?” ifadesi kullanıldı.
Gazetenin haberinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu haberle ilgili “Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık” ifadesini kullandı.