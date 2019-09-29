Samanyolu Haber /Gündem / Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesaj... /29 Eylül 2019 23:02

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesaj...

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos Türkiye'ye mesajlar verdi. İşte o ifadeler...

SHABER3.COM

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmak için 1821'de başlattığı ayaklanmanın yıl dönümünde Türkiye'ye mesajlar verdi.

"Tripoli'den komşumuz Türkiye'ye mesaj gönderiyoruz" diyen Pavlopoulos, "Biz, Yunanlar, bölünmeyi ve intikamı bırakıp, birlik ve beraberlik içinde barış ve dostluğu sürdürme yönünde ders alan bir geçmişe sahibiz" dedi.

Yunanistan lideri Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ima ederek, "Uluslararası hukuka ve Avrupa yasalarına uyulması için NATO ve Avrupa Birliği'nin de desteği ile Yunanlar ne gerekiyorsa yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Pavlopoulos, Ankara'nın Avrupa Birliği perspektifini göz önüne aldıklarında, Türkiye'nin bu yasalara uyacağını varsaydıklarını belirtti.

1821 Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndaki Tripoliçe kuşatmasında, Tripoli şehri Yunanların eline geçmiş, Müslümanlar ve Yahudiler katledilmişti.
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