Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Dışişleri Bakan'ı AB'yi uyardı /14 Ağustos 2020 19:19

Yunan Dışişleri Bakan'ı AB'yi uyardı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasa dışı davrandığını söyleyerek, "Ankara, AB ülkelerinin egemenliğine tehditlerin sonuçları olacağını anlamalı" dedi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan gerilim konusunda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ‘yasa dışı davranışın kabul edilemez olduğu ve durdurulması gerektiği’ yönünde açık bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi. Dendias, “Ankara, AB ülkelerinin egemenliğine tehditlerin sonuçları olacağını anlamalı” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Dendias, Ta nea gazetesine açıklamasında, Türkiye yönetiminin ihlallerinde ısrarcı olduğunu ve Yunanistan’ın Kıbrıs ve Mısır ile tamamen meşru anlaşmalarına gerilimi tırmandırarak karşılık verdiğini savunarak, “Maalesef bu, Ankara’nın uluslararası ilişkilerin nasıl işlediğine dair modası geçmiş anlayışının, içerdiği tüm tehlikelerle birlikte, tekrarlanan bir tezahürü. Bu, topçuların diplomasisi. Bu kaygan yolda Türkiye’yi takip etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin davranışının, diyaloğa hazır olduğu yönündeki beyanlarının tamamen şartlı olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Dendias, “Evros ve diğer örnekler, Türkiye yönetiminin diyaloğu sonlandırmayı tercih ettiğini gösterdi” dedi.
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