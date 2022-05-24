Samanyolu Haber /Gündem / Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Erdoğan'ın sözlerine cevap /24 Mayıs 2022 20:09

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Erdoğan'ın sözlerine cevap

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e, ABD'de yaptığı Kıbrıs konuşması sonrası sarf ettiği sözleri değerlendiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Gerginliklerin yatışmasını bekliyorduk ama bu beklentilerimiz karşılıksız kaldı." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis için kullandığı 'Artık benim için öyle biri yok' şeklindeki sözleri değerlendiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Gerginliklerin yatışmasını bekliyorduk ama bu beklentilerimiz karşılıksız kaldı." dedi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Dendias, Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki hitabında bilinen Yunan görüşlerinin dışında spesifik bir şey söylemediğini dile getirdi.

Dendias, "Erdoğan'a aynı dilde yanıt vermek veya polemiğe girmek için bir neden yok" dedi.

'HAKARET ORTAMINDA DİYALOG ZOR'

Nikos Dendias, Türkiye'nin bazen "tuhaf bir şekilde tutum sergilediğini" öne sürerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tutumunu izah etme sürecine girmeyeceğiz, ancak sayın Erdoğan'a tüm liderlere yakışır şekilde saygıyla atıfta bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dendias, gerginlik ve polemik istemediklerini ifade ederek, "Kendi pozisyonlarımız var. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Ancak böyle bir hakaret ortamında diyalog zor. Hava ihlalleri sürdükçe diyalog kurulması da zor. Gerginliklerin yatışmasını bekliyorduk ama bu beklentilerimiz karşılıksız kaldı" dedi.
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