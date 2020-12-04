Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Yeni Osmanlı açıklaması /04 Aralık 2020 22:45

Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Yeni Osmanlı açıklaması

Türkiye'nin yeni Osmanlı hayalleri olduğunu iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdiği belirtildi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin yeni Osmanlı hayallerinin olduğunu, bunun kendileri için kabul edilemez olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Milano merkezli Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nün düzenlediği ‘Akdeniz Diyalogları' konferansında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akdeniz'de keşfedilen doğalgaz stoklarının bölgede yol açtığı gerilimi değerlendirdi.

Ülkesinin, Avrupa ve Asya arasındaki yolların kesiştiği bir noktada eşsiz coğrafi konuma sahip olduğunu ve son yıllarda enerji düğümüne dönüştüğünü dile getiren Yunan bakan, ancak özellikle denizdeki doğalgaz yataklarını işletmenin Yunan hükümeti için temel öncelik olmadığını belirterek, "Biz yeşil ekonomiden yanayız" ifadesini kullandı.

Dendias, "İçinde yaşadığımız cennet için olası sonuçlar konusunda çok dikkatli olmalıyız. Ege, Akdeniz ve İyonya denizlerine düzgün bir şekilde muamele etmeliyiz. Bu cennetin Meksika Körfezi gibi olmasını istemeyiz" diye konuştu.

Türkiye uluslararası hukuku kabul etmiyor"

Türkiye'nin tutumuyla ilgili soruya "çok endişeli olduklarını" söyleyen Dendias, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Türkiye uluslararası hukuku ve uluslararası deniz hukuku sözleşmesini kabul etmiyor. Her bir ülke 12 mil karasuları bölgesi hakkına sahip. Yunanistan da bu hakka sahip. Türkiye ise Yunanistan'ın bu hakkı uygulamaya geçirmesi durumunda bunun casus belli, yani savaş ilan olacağını söylüyor. 21. yüzyılda Avrupa ülkesi, meşru hakkını uygulamaya geçirme niyeti yüzünden savaş ile tehdit ediliyor."

Yunan bakan, "Türkiye ile ilgili durum çok karmaşık. Bu ülke Avrupa Birliği'ne dahil olmak istiyor. Ama Türkiye'nin yeni Osmanlı hayalleri var. Bu bizim için kabul edilemez" diye ekledi.
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