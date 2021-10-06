Samanyolu Haber /Spor / Yunan futbolcu arabada ölü bulundu /06 Ekim 2021 15:18

Yunan futbolcu arabada ölü bulundu

Yunanistan’ın Makedonikos takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Nikos Tsoumanis, Selanik şehrinde arabasında ölü bulundu.

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Yunan basınının aktardığına göre, Tsoumanis, bu sabah kentin Kalamarya ilçesinde bulunan Nea Krini limanında ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri, futbolcunun boğulma sonucu öldüğünün düşünüldüğünü aktardı.

Tsoumanis’in arkadaşları ve ailesi, kendisinden haber alınmaması üzerine futbolcu hakkında dün öğlen saatlerinde kayıp ihbarında bulunmuştu.

Polisin, oyuncuyu ellerinin plastik sargıyla bağlı olarak bulduğu ve suikast ihtimalinden şüphelenildiği belirtildi.

Daha önce Aris kulübüyle Yunanistan Süper Ligi’nde de oynayan Tsoumanis, Yunanistan Milli Takımı’nın 21 yaş altı takımında da forma giydi.
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