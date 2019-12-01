Samanyolu Haber /Gündem / Yunan heyeti Erdoğan'ın konuşmasını protesto edip ayrıldı /01 Aralık 2019 14:08

Yunan heyeti Erdoğan'ın konuşmasını protesto edip ayrıldı

TANAP boru hattının dünkü açılış töreni için Edirne'ye gelen Yunan heyeti, Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olup törenden ayrıldı. Çevre ve Enerji Bakanı Yardımcısı, "Yunan tarafının memnuniyetsizliğini ifade etmek üzere ayrılmayı tercih ettim" dedi.

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Birlik Gazetesi'nin aktardığına göre Tayyip Erdoğan'ın dün MS4 Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa bağlantısı açılış töreninde yaptığı konuşmayı tahrik edici bulan Yunanistan heyeti törenden ayrıldı.

'Türk yetkililer durdurmaya çalıştı ama kalamayacağımı söyledim'

Açılış töreni için Edirne’de bulunan Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yardımcısı Dimitris İkonomu, ayrılış gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Gazı Yunanistan sınırına taşıyacak olan boru hattının açılışındaydım. Erdoğan konuşmasında tahrikkar bir biçimde Kıbrıs’ta yapılmakta olan sondajlara ve Libya ile imzalanan mutabakata değindi.

Bunları söylediğinde, Yunan tarafının memnuniyetsizliğini ifade etmek üzere ayrılmayı tercih ettim. Erdoğan, Yunanistan için sondaj yapan şirketlere saldırdı. Türk yetkililer beni durdurmaya çalıştı ama kalamayacağımı söyledim. Departman düzeyinde, bu konuşmalar nedeniyle ayrılmakta kararlı olduğumuzu belirten bir açıklama yaptık."
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