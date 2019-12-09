Samanyolu Haber /Gündem / Yunan Jetinin Türk fırkateynine kilitlendiği görüntüler servis edildi /09 Aralık 2019 10:16

Yunan Jetinin Türk fırkateynine kilitlendiği görüntüler servis edildi

Yunanistan savunma bakanlığına ait olduğu iddia edilen görsellerde Yunan savaş jetlerinin Ege üzerinde Türk fırkateynine kilitlendiği dikkat çekti.

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Yunan savunma muhabiri Yannis Nikitas tarafından paylaşılan iki ayrı fotoğrafta, Yunan savaş jeti Mirage'ın Türk savaş gemisi olduğu iddia edilen bir fırkateyne kilitlendiğini gösteriyor.

euronews'ün görsellerin kaynağını sorduğu gazeteci Nikitas, fotoğrafların Yunan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmadığını söyledi ancak ne zaman ve kim tarafından verildiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Söz konusu paylaşım, Türkiye ile Yunanistan arasında Libya ile yapılan anlaşma nedeniyle ilişkilerin daha da gerildiği bir zamana denk geldi. Anlaşmaya tepki gösteren Yunanistan hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı etme kararı almıştı.

Anlaşmaya tepki gösteren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" açıklamasında bulundu.
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