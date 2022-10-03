Yunan medyası: Gülen barış, Erdoğan savaş istiyor

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Ta Nea da Gülen’in açıklamalarına yer veren yayın organlarından biri oldu. Öte yandan Euro News de, Gülen’in ilk defa bir Yunan kanalına konuştuğuna ilişkin haberini okurlarıyla paylaştı.











Tr724'ten Ufuk Yardımcı'nıngöre, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Yunanistan’ın önde gelen televizyon kanallarından Alpha’ya yaptığı değerlendirmeler, Türk-Yunan ilişkilerinde suyun iyice ısındığı bir dönemde olumlu karşılandı. Adalara saldırı senaryoları üzerinde propaganda yapan Erdoğan kontrolündeki havuz medyası ise Erdoğan’a yönelik eleştirileri yayınladığı gerekçesiyle Alpha Tv’ye ateş püskürdü.Yüzlerce haber portalının yayınladığı açıklamaların altına çok sayıda destek mesajı bırakıldı. Yunan medyası, Erdoğan’ın savaş çığırtkanlığı, tam tersine Gülen’in ise itidal ve barış isteyerek Erdoğan’ın söylemini yerle bir ettiğini vurguladı.Hocaefendi'nin açıklamaları, ülkenin tv kanalları başta olmak üzere, önde gelen tüm medya tarafından kullanıldı. Tvler, gazeteler, internet haber siteleri ve radyolar açıklamalara ilgi gösterdi. Medya, Gülen’in “Erdoğan’dan Yunan Adalarını işgal etme ile ilgili saçmalık” ve “Birileri atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak istiyor!” sözlerini manşetten verdi.Saygın sitelerden “İn.gr” ve “Newsbeast.gr”, Gülen’in Erdoğan’a tepki gösterdiğini yazdı. Haberlerde, Gülen’in Erdoğan’ın adaları işgaline yönelik söyleminin “saçmalıktan ibaret” olduğunu vurguladığını aktarıldı. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe dair endişelerin dile getirildiği belirtilen haberlerde, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesini istediği ifade edildi.Newsbomb.gr ise “Gülen, Türk-Yunan İlişkilerinde Tarafını Belirliyor: Bizimkiler sarhoş gibi davranıyor” başlıklı haberinde, Alpha kanalının videosunu yayınladı. Gülen’in son aylarda dozu artan adalara ilişkin tehditleri eleştirdiği yorumu yapıldı.Haberlerde, Gülen’in Antik dönemden günümüze Yunanistan’ın dünya medeniyet ve kültürüne yaptığı katkıların altını çizdiği yazıldı. Yunanistan’ın küçük bir ülke olmasına rağmen göçmen ve mültecilere yönelik yaklaşımını öven Gülen, son yıllarda bu atmosferin bozulmak istendiği saptamasında bulundu. Gülen, “Yunanistan her zaman dünyadaki tüm kültürlerin gelişimi için bir dayanak noktası olmuştur.” ifadelerini kullandı.Popüler gazetelerden Proto Thema, Gülen’in Erdoğan’ın kriz çıkarma ve gerginlik için sebep arama söylemini yerle bir ederek çürüttüğü yorumunda bulundu. Gazete, Gülen’in, “Bizimkiler adeta sarhoş gibi davranıyorlar. Son zamanlarda bizimki (Erdoğan) delice şeyler konuşuyor. Adalara gidecek, baskın yapacak, işgal edecek…” sözlerini spottan verdi.Yunanistan’da etkili bir yayıncılık yapan Pentapostagma Tv’nin Gülen haberi, birkaç gün içerisinde kanalın en çok izlenen videosu oldu. İzleyenler, onlarca destek mesajı bırakmayı da ihmal etmedi.Panayotis isimli izleyici, “Bravo Gülen’e! Yunanistan için bizim politikacılardan bile daha iyi konuşuyor.” ifadelerini kullanırken, Nikos Chadjidemetriou ise “ (Gülen) Fanatizmden kaçtı ve şimdi olayları farklı şekilde değerlendirebiliyor. İfade ettikleri, Türkiye’de olsaydı söyleyemeyeceği şeyler!” yorumunda bulundu.Valia Perpiraki adlı bayan ise Türk birinden mantıklı açıklamalar duymuş olmaktan ötürü mutlu olduğunu söylerken, Kandilakis adlı bir diğer izleyici ise “Aferin! Çok doğru. Komşular olarak barış içerisinde yaşamamız gerekiyor.” değerlendirmesiyle Gülen’e destek verdi. Bir diğer yorum mesajı bırakan Nick Dimitropoulo adlı kişi ise “Bravo Sayın Gülen. Tüm Yunanlar adına çok teşekkür ederim. Çok iyi bir konuşma. Tanrı sizi korusun.” şeklinde memnuniyetini ifade etti.Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Araştırma Programları İcra Direktörü ve Rusya-Avrasya ve Güneydoğu Avrupa Bölümü Başkanı Konstantinos Filis, Gülen röportajından çıkarılması gereken bazı önemli şeyler olduğunu belirtti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan tanınmış analist Filis, Alpha Tv’nin Gülen röportajından çıkarılması gerekenler ve ima ettiklerine dair şunları yazdı: “Gülen: Herkes yerinde kalmalı.” dedi. Erdoğan eğer bir girişimde/harekette bulunur ise adamları ona eşlik edip dinlemesin (imasında bulundu). Yine (Gülen), “Yunanistan küçük bir ülke olmasına rağmen çok fazla insanı ağırladı.” Yunanistan, Gülenistleri kabul etmeyi sürdürmelidir (imasında bulundu).”Eğlence, dizi, bilgi yarışmaları ve haber programları ile ülkenin önde gelen özel kanallarından Alpha, hafta ortası Fethullah Gülen ile yaptığı özel haber-röportajı yayınladı.Erdoğan’ın Gülen’i bir numaralı düşmanı ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sorumlu olarak gördüğü iddiasını aktaran Alpha muhabiri ve gazeteci Mihalis Arabacıoğlu, ana haber bülteninde Pensilvanya’yı ziyaretini ve Gülen ile görüşmesine dair izlenimlerini paylaştı. Haber-röportajı Facebook sayfasından da paylaşan Mihalis Arabacıoğlu’na çok sayıda takipçisi tarafından tebrik mesajı bırakıldı.İlk defa bir Yunan kanalının 1999’dan bu yana sürgün hayatı yaşadığı Pensilvanya’daki kampta Gülen’den görüş aldığını vurgulayan Arabacıoğlu, 25 dönümlük alana yayılan kampın sıkı bir şekilde korunduğunu anlattı. Ankara’nın Gülen’in terörist olduğu iddiasında bulunduğu belirtilen haber-röportajda, Gülen’in Doğu Akdeniz’de artan gerilimden ötürü endişelerini dile getirdiği anlatıldı. Gülen’in Erdoğan’ın saldırgan tutumunu hedef aldığı aktarılan haberde, Gülen’in Türk-Yunan ilişkilerinin barışçıl yollarla çözülmesini istediği, ülkeye geçen göçmen ve mültecilere yönelik gösterilen misafirperverliği takdir ettiği, Yunan medeniyetinin dünyaya pozitif katkıları ile son dönemde olumlu havayı bozmaya çalışanlara yönelik uyanık olunmasına ilişkin görüşleri yer aldı.Gülen’in Yunanistan’ın küçük bir ülke olmasına rağmen mülteci ve göçmenlere yönelik insancıl yaklaşım ve misafirperverliğinin herkesçe takdir edilmesi gereğinin altını çizdiğini aktaran Alpha, Gülen’in bazılarının suyu bulundurmaya ve bu havayı bozmaya çalıştığına ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.Alpha Tv, Gülen’nin yaşadığı kampın bahçesinden ve ana binanın içerisinden detay görüntüleri ekrana taşıdı. Son dönemde çalışmalarını yürütürken çekilen fotoğrafını da paylaşan Alpha Tv, Gülen’in Amerika’ya ilk gelişinden günümüze geçen süreci kısaca özetledi.Alpha Tv, Ankara ve havuz medyasının yayınlanan Gülen röportajı nedeniyle Alpha Tv’ye tepki gösterdiğini bildirdi. A Haber başta olmak üzere Sabah, Yeni Şafak ve Takvim gibi havuz gazeteleri ile televizyonların tepkilerini yayınlayan Alpha, A Haber’in “Yunan kanalı, Gülen’in reklamını yaptı!” iddiasında bulunduğunu aktardı.