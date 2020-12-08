Yunan medyasına göre Almanya, Türkiye'ye yaptırıma karşı direniyor

Türkiye'ye karşı müeyyidelerin görüşüleceği 10-11 Aralık'taki Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesi öncesinde üye ülkeler arasında istişareler devam ediyor.

Yunan Kathimerini gazetesi, liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı bazı kararlar açıklanmasına kesin gözüyle bakıldığını, ancak tedbirlerin sertlik derecesiyle ilgili görüş ayrılıkları bulunduğunu yazdı.

Gazete pazartesi günü düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında Yunanistan'ın "Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanması" talebine en fazla mukavemetin Almanya'dan geldiğini, İtalya'nın da Almanya'ya destek verdiğini belirtti.





İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan'ın da Türkiye'ye karşı sert yaptırımlara sıcak bakmadığı kaydedildi.





Yunanistan ve Kıbrıs'ın tutumuna AB dışişleri bakanları toplantısında Fransa, Avusturya, Lüksemburg, Slovenya ve Slovakya'nın destek verdiği, Belçika, İrlanda ve Danimarka'nın da Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum takınılmasından yana olduğu belirtildi. Hollanda ve Baltık ülkelerinin de yaptırımlardan yana görüş bildirdiği kaydedildi.





TÜRKİYE'YE KARŞI MÜEYYİDE LİSTESİ





Yunanistan ve Kıbrıs'ın başını çektiği ülkeler Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in faaliyetleriyle bağlantılı kişilerin ötesine geçen, daha kapsamlı müeyyideler uygulanmasından yana.





Yunanistan, müeyyidelere kurumların da dahil edilmesini, ayrıca Türkiye'ye silah ve savunma ürünleri satışının durdurulmasını istiyor.





Kathimerini'ye göre Yunanistan, zirvede AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in önümüzdeki ay net bir müeyyide listesi açıklamak üzere görevlendirilmesini talep edecek.





Atina'nın Türkiye'ye silah satışlarının durdurulması, AB adayı olarak katılım öncesi mali yardımların kesilmesi ve Türkiye'nin AB projelerine katılımının askıya alınması gibi tedbirleri de listeye dahil etmek istediği belirtiliyor.





Kathimerini'ye konuşan bir diplomatik kaynak ise Atina'nın öncelikli talepleri arasında yer alan ambargonun zirvede geniş destek göreceğine inanmadığını belirtti.





Üye ülkeler arasında yoğun istişareler ve diplomasi trafiğinin liderler zirvesine kadar sürmesi bekleniyor.