Samanyolu Haber /Gündem / Yunan medyasına konuştu: Başkanlık Sistemi bizi bozdu /09 Mart 2021 10:46

Yunan medyasına konuştu: Başkanlık Sistemi bizi bozdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırdığını belirterek, başkanlık sistemine geçmenin ülke siyasetinin doğasını bozduğunu söyledi.

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Davutoğlu, başkanlık sistemine karşı çıktığını ve zamanında Erdoğan ve AKP yönetimini bu konuda uyardığını da sözlerine ekledi.

Euronews'te yer alan habere göre 2014–2016 yılları arasında AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan Davutoğlu, Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi Kathimerini'ye gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

2019 yılında Erdoğan ile yollarını ayıran ve şu anda Gelecek Partisi'nin başkanı olan Davutoğlu, Türkiye'de bulunan mevcut yönetimin Erdoğan ile birlikte kurumsal çerçeveden çıkarak kişisel ilişkilere dayalı bir sisteme geçtiğini belirtti.

"Darbe girişimi sonrası Türkiye hızla otoriter bir yönetim haline geldi"

Davutoğlu, 2016'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'nin hızla otoriter bir sisteme doğru girdiğini belirterek, "Tüm uyarılarımıza rağmen Erdoğan ve ekibi parlamenter sistemi değiştirerek yerine başkanlık sitemini getirdi. Bu, Türkiye'deki siyasetin doğasını bozdu. Şu anda Türkiye'yi Avrupa modeli demokrasiden hızla uzaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Başkanlık sisteminin Türkiye'nin dış politikasına da etki ettiğini belirten Davutoğlu, "Kurumsal ilişkiler ve uzun vadeli stratejinin yerini kişisel diyaloglar aldı. Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkileri iyiyse, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri de iyidir. Aynı şey ABD ve Trump ile de geçerli" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Doğu Akdeniz'de Meis-Kıbrıs arasına hapsedilemez, karşılığı verilir"

Ahmet Davutoğlu, Atina ile Ankara arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimine de değindi.

Davutoğlu, "Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi olan ülke Türkiye. Türkiye'yi Meis Adası ve Kıbrıs arasına hapsetmek isteyenlere karşı, Ankara sert bir şekilde karşılık verecektir. Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki keşif faaliyetleri devam etmeli. Ancak kıta ve hava sahanlığı (FIR Hattı) sorunları devam edecek gibi. Yakın bir zamanda çözüme ulaşılmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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