Samanyolu Haber /Gündem / Yunan mevkidaşından Çavuşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu /29 Temmuz 2021 22:02

Yunan mevkidaşından Çavuşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Türkiye'nin çeşitli noktalarında devam eden orman yangınları sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıklandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.
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