Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Ortodoks Kilisesi'nde silahlı saldırı! /31 Ekim 2020 21:34

Yunan Ortodoks Kilisesi'nde silahlı saldırı!

Fransa'nın Lyon şehrinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan papazın durumu ağır.

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Fransa'nın güneyindeki Lyon şehrinin 7'nci bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi. 

Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi.

Karnından iki kez vurulduğu belirtilen 52 yaşındaki papazın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

BIÇAKLI SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Fransa'nın Nice şehrinde iki gün önce bir kilisede bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransız terörle mücadele savcısı Jean-Francois Ricard, Nice şehrinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişiyi öldüren saldırganın Tunuslu asıllı 21 yaşındaki Brahim Aouissaoui olduğunu ve ülkeye İtalya'dan geldiğini açıklamıştı.
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