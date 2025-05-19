Yunan Profesör Almanya'da Hocaefendi'nin “birlikte yaşama kültürü”nü anlattı













Livas konuşmasında Hocaefendi'nin farklılıklara bakış açısını şöyle özetledi: “(Hocaefendi) Farklılıkların Tanrısal bir rahmet olduğunu vurgular. Bu çeşitlilik, sahabe döneminden beri İslam’da mevcuttur. Kendi değerlerinden taviz vermeden, başkasını kabul edebilmek esastır. Diyalog, hoşgörüyü besleyen temel araçtır. Fanatizm yerine anlayış önerilir.”

















Rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe gelemeyen konuşmacılardan Dr. Arhan Kardaş da panele online bağlanarak konuşmasını gerçekleştirdi.









Moritzsaal'de gerçekleştirilen panele yerel halkın da katılımı büyük oldu. Etkinliğe 100'e yakın davetli katılırken, Livas ve Ateş panelde birer konuşma yaptı.Hocaefendi'nin hayatı boyunca verdiği hutbeler, kurduğu yurtlar ve eğitime verdiği önemin fikirlerinin somutlaşmış hâli olduğunu belirten Livas, “Okullar, yurtdışı eğitim kurumları ve sivil toplum girişimleri “dünya köyü” yaklaşımını hayata geçirmiştir” diye konuştu.Hocaefendi'nin bir çözüm insanı olduğunu söyleyen Ateş de, “Problem çözme insanıydı. Arabulucu insanıydı. Onu bugün burada Alman dostlarımıza anlatmaya çalıştık” dedi.Dialogpartner Augsburg e.V. Yunanistan'dan panele katılan konuşmacılara etkinlik sonunda plaket verdi.