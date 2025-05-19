Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Profesör Almanya'da Hocaefendi'nin “birlikte yaşama kültürü”nü anlattı /19 Mayıs 2025 19:14

Yunan Profesör Almanya'da Hocaefendi'nin “birlikte yaşama kültürü”nü anlattı

Almanya'nın Augsburg kentinde Dialogpartner Augsburg e.V.'nin düzenlediği “Fethullah Gülen’in perspektifinden “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu panele Ionian Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler dalında çalışmalarıyla tanınan Prof. Sotirios S. Livas ve çalışmaları tıp literatüründe kendi adıyla anılan ünlü kalp cerrahı Prof. Mehmet Ateş katıldı.

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Moritzsaal'de gerçekleştirilen panele yerel halkın da katılımı büyük oldu. Etkinliğe 100'e yakın davetli katılırken, Livas ve Ateş panelde birer konuşma yaptı.



Livas konuşmasında Hocaefendi'nin farklılıklara bakış açısını şöyle özetledi: “(Hocaefendi) Farklılıkların Tanrısal bir rahmet olduğunu vurgular. Bu çeşitlilik, sahabe döneminden beri İslam’da mevcuttur. Kendi değerlerinden taviz vermeden, başkasını kabul edebilmek esastır. Diyalog, hoşgörüyü besleyen temel araçtır. Fanatizm yerine anlayış önerilir.”

Hocaefendi'nin hayatı boyunca verdiği hutbeler, kurduğu yurtlar ve eğitime verdiği önemin fikirlerinin somutlaşmış hâli olduğunu belirten Livas, “Okullar, yurtdışı eğitim kurumları ve sivil toplum girişimleri “dünya köyü” yaklaşımını hayata geçirmiştir” diye konuştu.



Hocaefendi'nin bir çözüm insanı olduğunu söyleyen Ateş de, “Problem çözme insanıydı. Arabulucu insanıydı. Onu bugün burada Alman dostlarımıza anlatmaya çalıştık” dedi.

Dialogpartner Augsburg e.V. Yunanistan'dan panele katılan konuşmacılara etkinlik sonunda plaket verdi.

Rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe gelemeyen  konuşmacılardan Dr. Arhan Kardaş da panele online bağlanarak konuşmasını gerçekleştirdi.


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