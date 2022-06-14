Samanyolu Haber /Gündem / Yunan sınır polisi ateş açtı, bir göçmen öldü /14 Haziran 2022 09:15

Yunan sınır polisi ateş açtı, bir göçmen öldü

Türkiye ve Yunanistan sınırı arasında Yunan polisinin açtığı belirtilen ateş sonucu bir düzensiz Afgan göçmen hayatını kaybetti.

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Fransız Haber Ajansı’nın (AFP), Türk jandarmasına dayandırarak verdiği bilgiye göre, 8 kişilik düzensiz göçmen grubu Alibey köyü yakınlarında Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek istedi.

Bu sırada Yunanistan tarafından ateş açıldı. Gruptaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı düzensiz göçmen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karnından 3 kurşunla yaralandığı öğrenilen düzensiz göçmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer düzensiz göçmenler ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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