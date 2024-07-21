Yunan sınırda gerilim: 'Türkiye tarafından ateş açıldı, sınır görevlisi yaralandı'

Yunanistan polisi, Türkiye sınırında devriye gezen görevlilere ateş açıldığını bildirdi. Meriç Nehri sınırında görev yapan dört muhafıza Türkiye tarafından ateş açılması sonucu, bir görevlinin karnından yaralandığı duyuruldu. Türkiye tarafından üç veya dört el silah sesi duyulduğu, yaralanan muhafızın tedavi altına alındığı belirtildi.



Associated Press'in (AP) aktardığına göre polis, görevlinin durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Polisten yapılan açıklamada, kurşunun bir tabancadan ateşlendiği belirtildi.



Yunanistan basınının aktardığına göre, sınır muhafızlarına ateş açanların insan kaçakçısı oluğu tahmin ediliyor.