Samanyolu Haber /Gündem / Yunan sınırı ana baba günü... Göçmenler geceyi soğuk ve yağmur altında geçirdiler /29 Şubat 2020 11:22

Yunan sınırı ana baba günü... Göçmenler geceyi soğuk ve yağmur altında geçirdiler

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor. Sınır hattında insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasında gerginlik de artıyor

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AKP'nin sınır kapılarında Avrupa'ya geçmek isteyenlere müdahale edilmeyeceğini ilan etmesinin ardından yüzlerce sığınmacı, Edirne'de toplandı. Bir çoğu devlet tarafından organize edilen otobüslerle bölgeye zorla getirilen ve bırakılan göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Geceyi burada geçiren sığınmacılar yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

Tampon bölgede bekleyen sığınmacılara Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

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