Samanyolu Haber /Gündem / Yunan sınırını geçebilen dövülüp, soyulup Türkiye'ye geri atılıyor /02 Mart 2020 09:55

Yunan sınırını geçebilen dövülüp, soyulup Türkiye'ye geri atılıyor

'Yunan polisi tarafından yakalanan yaklaşık 200- 300 kişinin sopalarla darp edildiği, ardından paraları, telefonları alınarak Türkiye tarafına geri itildiği aktarılmıştır.'

SHABER3.COM

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Yunanistan’a açılan Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresindeki mültecilerin durumuna ilişkin gözlemlerini sosyal medya hesabından açıkladı.
 
1 Mart tarihli gözlemler şöyle anlatıldı:

1. Pazarkule Sınır Kapısı ve civar arazide farklı uyruklardan oluşan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 2000 civarında sığınmacı yaklaşık üç gündür Yunanistan’a geçmek için beklemektedir. İnsanların bir çoğu sınırı geçecekleri yönünde beklentilerinin olduğunu ve orada beklemeye devam edeceklerini aktarmaktadır.

2. Yunanistan’ın sınır kapısı kapalı olup Yunanistan tarafında bekleyen polisler sığınmacılara yoğun bir şekilde biber gazı, ses bombası ve tazyikli su kullanarak saldırmaktadır. Saldırılarda çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği ve birçok kişinin gaz fişekleri ile yaralandığı aktarılmıştır.

3. Kara sınırından geçiş yapmayı başaran ve Yunan polisi tarafından yakalanan yaklaşık 200 – 300 kişinin sopalarla darp edildiği, ardından paraları, telefonları ve hatta ayakkabı bağcıkları alınarak araçlarla Türkiye tarafına geri itildiği aktarılmıştır.

4. Sivil toplum kuruluşlarının yiyecek dağıtımı yaptığı; fakat bu yardımların yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca alanın hijyen açısından kötü durumda olduğu ve güvenlik risklerinin bulunduğu görülmüştür. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunan sınırını geçebilen dövülüp, soyulup Türkiye'ye... Sonraki Haber >>

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

Midilli'de aşırı sağcılar kampı ateşe verdi!

Midilli'de aşırı sağcılar kampı ateşe verdi!

Tehlikeli kutuplaşma!

Tehlikeli kutuplaşma!

Haluk Levent: Bebeklerin ırkı olmaz!

Haluk Levent: Bebeklerin ırkı olmaz!

Bir şeyler yapın, yeter!

Bir şeyler yapın, yeter!

İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

İnsan Kaçakçısı: ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’

İnsan Kaçakçısı: ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’

Ekrem Dumanlı: İdlib’in hesabını verin

Ekrem Dumanlı: İdlib’in hesabını verin

Arşiv açıldı: Erdoğan’dan sığınmacılar için iki farklı söylem

Arşiv açıldı: Erdoğan’dan sığınmacılar için iki farklı söylem

Hırsızlar boş ATM'yi patlattı

Hırsızlar boş ATM'yi patlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:20:05