Samanyolu Haber /Dünya / Yunan tarafı görüşmelerin kapsamını daraltma peşinde /24 Ocak 2021 16:19

Yunan tarafı görüşmelerin kapsamını daraltma peşinde

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında yaşanan sorunlara adil, kalıcı ve kapsamlı çözümler geliştirmek amacıyla başlatılan istikşafi görüşmelerden umutlu olduklarını, ancak adaların askerden arındırılmasına ilişkin hiçbir tartışma yapmayacaklarını söyledi.

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Nikos Dendias, Efimerida Ton Syntakton gazetesine verdiği bir röportajda, "Kesin olan tek şey, Atina'nın olumlu yaklaşımı. Umarım Türk tarafı da bu görüşmelere aynı ruhla gelir” dedi. Dendias, "Açık olmak istiyorum, bu (konu) Ege ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının uluslararası hukuk temelinde sınırlandırılmasıdır" dedi.

"ASKERDEN ARINDIRMA KONUŞULMAYACAK"

Dendias, gazeteye demecinde, "Keşif görüşmelerinde adaların askerden arındırılmasına dair hiçbir tartışma olmayacak. Ulusal egemenlikle ilgili hiçbir konuyu tartışmayacağız” dedi.

Yunan Bakan, keşif görüşmelerinden sonra müzakereler başlamasına rağmen iki taraf hala bir anlaşmaya varamazsa, meseleyi Lahey'deki Uluslararası Mahkemeye götürmek için bir metin üzerinde anlaşmak zorunda kalacaklarını da sözlerine ekledi.

Atina yönetimi yalnızca Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz bölgelerinin sınırlarını ele almak isterken, Ankara, hava sahası ve Ege'deki bazı Yunan adalarının durumu da dahil olmak üzere tüm sorunların çözülmesi gerektiğini söylüyor.Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu, yarın İstanbul'da yapılacak.
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