Samanyolu Haber /Gündem / "Yunan ve Fransız halkları ödeyecekleri bedeli biliyor mu?" /31 Ağustos 2020 09:49

"Yunan ve Fransız halkları ödeyecekleri bedeli biliyor mu?"

Tayyip Erdoğan, son dönemde gerilimin arttığı Doğu Akdeniz ile ilgili Fransa ve Yunanistan'ı uyardı.

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Paris ve Atina'dan yapılan açıklamaları eleştiren Erdoğan, "Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticiler yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu?" diye sordu.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuşan Erdoğan, "Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını koruma kararlılığını gördü." dedi.

"Yunan halkı başına gelecekleri kabul ediyor mu?"

"Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticiler yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyorum. Türkiye, tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir devlet olmamıştır, sömürge lekesi olmayan nadir devletlerden biridir."
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