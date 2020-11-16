Yunan ve Türk botu arasında tehlikeli gerginlik

Muğla’nın Bodrum ilçesine saat 15.00 sıralarında İstanköy (Kos) Adası’ndan ayrılarak Türkiye’ye ait Kara Ada önlerinde avlanan balıkçılara yönelerek rotasını değiştiren Yunanistan sahil güvenlik botunu bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik botu yolunu kesip önüne geçerek engel oldu.







Bölgedeki yatların ve balıkçıların ilgi ile izlediği ve kısa süren gerginlik anında botların birbirlerine 20 metre kadar yaklaştığı görüldü. Türk botu tarafından engellenen Yunan botunun daha sonra geldiği İstanköy Adası limanına geri döndüğü görüldü.





Bölgede yaşanan gerginlik anları SÖZCÜ kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaklaşık 15 dakika süren gerginlik sonrasında Türk sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları istikametine yöneldi.