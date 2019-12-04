Samanyolu Haber /Dünya / Yunan vekilden flaş iddia /04 Aralık 2019 19:40

Yunan vekilden flaş iddia

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e yakınlığıyla tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos: Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, üçüncü parselde büyük bir gaz rezervi tespit etti.

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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi bulduğu öne sürüldü. İddia, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e yakınlığıyla tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos’a ait.

Atina’daki Panteion Üniversitesi’nde ders de veren uluslararası ilişkiler profesörü, Kathimerini gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye’nin geçtiğimiz iki hafta içinde Birleşmiş Milletler’e Doğu Akdeniz’le ilgili bir mektup yazdığını ve Libya’yla yeni bir anlaşma yaptığını hatırlattı; Kıbrıs sorunundaki uzlaşmacı tavrını da değiştirdiğini savundu.

Bu hamlelerin sebebinin ‘Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarındaki üçüncü parselde doğalgaz keşfetmesi’ olduğunu öne süren Yunan profesör, “Türkiye Doğu Akdeniz’de atağa geçti” diyerek şu iddiayı ortaya attı:

“Türkiye’nin Kıbrıs’taki müzakereleri geciktirmesinin nedenleri başka yerlerde aranmalı. Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İtalyan şirketi Eni’ye lisansını verdiği Blok 3’te büyük bir gaz rezervi tespit etmiş durumda. Şubat 2018’de, Eni’nin kiraladığı bir gemi, Türk askeri gemileri tarafından durduruldu. Ankara’nın amacı, Blok 3’te sondaj, keşif ve değerlendirme işlemlerine devam etmektir. Bu gerçekleşirse, beş partili müzakerelerinin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye, hidrokarbon rezervlerini keşfedeceği ve geliştireceği için Kıbrıs ile konumunu eşitlemiş olacaktır.”

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili benzer iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak doğrulanmamıştı.
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